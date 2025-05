I fan comunque si tranquillizzino l' acquisizione non comporterà l' uscita di scena della top model imprenditrice

Hailey Bieber ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua visione nel mondo della bellezza, con l’acquisizione di Rhode da parte di E.L.F. Beauty. Scopri come questa collaborazione garantirà ai fan che la top model imprenditrice continuerà a essere una figura chiave nel suo brand, ora potenziato a livello globale.

E alla fine Hailey Bieber ce l'ha fatta. Dopo neanche tre anni di vita, una manciata di prodotti e un packaging che fa impazzire Instagram, Rhode viene acquistato da E.L.F. Beauty, colosso del beauty accessible-chic. Il prezzo è da capogiro, quasi un miliardo di dollari. Non male per una linea nata nel 2022 e che molti hanno scoperto più per le foto patinate che per veri miracoli cosmetici. Ma andiamo con ordine. Nel bene e nel male, i Bieber sono sempre al centro delle news internazionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it