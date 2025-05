I due gol che ci hanno mostrato chi è Cole Palmer

Scopri i due gol che hanno svelato il vero talento di Cole Palmer, il giovane promettente che sorprende con giocate imprevedibili e passaggi decisivi. Con la sua capacità di passare da un'apparente pigrizia a un’intensità incredibile, Palmer dimostra di essere un talento versatile e imprevedibile, pronto a lasciare il segno sul campo.

Cole Palmer è il ventenne più pigro del mondo, finché improvvisamente non lo è più. Cole Palmer perde tempo a centrocampo come un coatto fuori scuola, si fa dare la palla dalla difesa come un maranza col piumino troppo grande scrocca le sigarette. Ma poi non ci fa niente, con la palla, finta qualcosa che non fa, alza la gambetta, guarda lontano come se avesse la visione di De Bruyne, ma poi la passa indietro al difensore che gliel’aveva data, o a uno lì vicino. E ti chiedi: ma questo chi si crede di essere? O ce l’hai la visione di De Bruyne, o non ce l’hai. E se non ce l’hai non fare quelle cose, non ti abbassare, stai fermo con quegli stecchi bianchi e lunghi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I due gol che ci hanno mostrato chi è Cole Palmer

