I dazi Usa sono illegali | i giudici bloccano le tariffe di Trump | Cosa succede adesso e qual è la grande chance per l' Europa

I dazi USA introdotti da Trump sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte, che ha bloccato le tariffe unilaterali secondo l'International Emergency Economic Powers Act. Ora, con la possibilità di un ricorso in appello e il blocco delle tariffe, l'Europa potrebbe cogliere un'importante opportunità di rafforzare le proprie relazioni commerciali e difendersi da misure unilaterali.

Dopo il ricorso di diverse aziende e di alcuni Stati americani. La sentenza ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act: «Trump non ha l'autorità - spiega la Corte - di applicare tariffe in modo unilaterale». La Casa Bianca farà appello. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «I dazi Usa sono illegali»: i giudici bloccano le tariffe di Trump | Cosa succede adesso (e qual è la grande chance per l'Europa)

