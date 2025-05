i dazi di trump sono stati bocciati la corte usa rimuove le imposte

La Corte americana per il commercio internazionale ha recentemente bloccato l'uso dei dazi imposti da Trump su numerosi Paesi, rimuovendo così uno degli strumenti più emblematici della sua presidenza. Questa decisione mette fine all’utilizzo dell’International Emergency Economic Powers Act del 1977 per gestire crisi economiche e commerciali, segnando un importante cambiamento nelle politiche di importazione degli Stati Uniti.

La Corte americana per il commercio internazionale ha bloccato l’uso di uno degli strumenti più identitari della presidenza Trump: i dazi imposti su decine di Paesi facendo leva su una legge nata per gestire crisi internazionali. Il riferimento è all’ International Emergency Economic Powers Act del 1977, una norma pensata per fronteggiare situazioni estreme e mai per disegnare la politica economica di una superpotenza. Trump l’aveva trasformata in una clava da usare contro chiunque. Ma i giudici hanno deciso che quel metodo va fermato. Hanno dato dieci giorni di tempo per revocare tre ordini esecutivi: uno che colpiva praticamente tutto il mondo, uno che aumentava le tariffe in caso di ritorsioni, e un terzo rivolto a Canada e Messico, con la scusa del fentanyl. 🔗 Leggi su Quifinanza.it