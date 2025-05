I danzatori uzbeki interpretano la Tarantella Napoletana per Meloni | il singolare spettacolo di benvenuto a Samarcanda video

Durante la visita di Giorgia Meloni a Samarcanda, un affascinante spettacolo di benvenuto ha unito culture diverse: danzatori uzbeki interpretano la tarantella napoletana in versione locale, tra luci, tradizioni e un caloroso benvenuto nell’ambito della sua prima missione in Asia centrale. Un momento unico che ha fatto da cornice all’evento internazionale all’International Forum di Astana.

Lo spettacolo di luci, i balli tradizionali e una versione alla maniera uzbeka della Tarantella Napoletana: c’è stato anche questo nell’«accoglienza straordinaria» che Giorgia Meloni ha ricevuto per la sua visita a Samarcanda, nell’ambito della prima missione in Asia centrale che domani la vedrà impegnata all’International Forum di Astana, in Kazikistan, sul tema “Connecting Minds, Shaping the Future”. Lo spettacolo di benvenuto per Meloni: danzatori uzbeki interpretano la Tarantella Napoletana. La premier, arrivata nella serata di ieri, ha visitato la città vecchia e una fabbrica di carta tradizionale, un prodotto indissolubilmente legato al nome della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it