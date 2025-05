I crateri di via Franceschini fanno paura

Buche grosse come crateri e il rischio di danneggiare l'auto se le si prende in malo modo o, peggio: basti pensare a un motorino o a una bicicletta che, non conoscendone la presenza, entra con le ruote in una di queste buche, rischiando brusche cadute. È la situazione che si presenta in via Ezio.

