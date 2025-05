I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Scopri i cinque eventi imperdibili del fine settimana, tra musica, escursioni, concerti, trekking e spettacoli teatrali, per vivere al massimo il tempo libero da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno. Non perdere il Paganini Guitar Festival e la XXV edizione di "Elogio de la Danza", due appuntamenti imperdibili dedicati agli amanti dell'arte e della cultura.

Musica, escursioni, concerti, trekking e teatro. Gli appuntamenti da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno Paganini Guitar Festival, dal 27 maggio al 1° giugno "Elogio de la Danza" è il titolo della XXV edizione del Paganini Guitar Festival, una rassegna internazionale che si svolgerà a.

Paganini Guitar Festival, il festival internazionale dal 27 maggio al 1° giugno - Dal 27 maggio al 1 giugno 2025, Parma ospiterà la XXV edizione del Paganini Guitar Festival, intitolata "Elogio de la Danza". 🔗continua a leggere

