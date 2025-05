i bimbi dettano le regole in consiglio

Scopri come i bambini e i ragazzi, tramite il Consiglio Condiviso, stanno assumendo un ruolo attivo nel definire le regole e contribuendo a creare un ambiente scolastico più partecipativo. Le testimonianze di studenti come Rania dimostrano che anche i più piccoli hanno nuove prospettive da offrire e un forte impegno nel costruire insieme il loro futuro.

"All’inizio ero un po’ scettica, pensavo che lavorare con i più piccoli fossero meno appagante, invece ho capito che spesso hanno più impegno di noi grandi. Mi hanno arricchita". Le parole di Rania, studentessa di terza media e parte attiva del gruppo di 34 tra bambini e ragazzi, racchiudono l’essenza del Consiglio Condiviso che si è tenuto ieri pomeriggio a Fano, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco. Un momento emozionante, in cui i più piccoli tra i consiglieri comunali hanno presentato un ‘decalogo’ per la progettazione di luoghi di incontro e gioco a loro misura. Cinque i punti: un’area verde con casetta sull’albero; una cupola trasparente con zona lettura, bar "chilling", palco e giochi di società; un’area sportiva polivalente con fontanelle e panchine; sicurezza, cura e manutenzione; infine inclusività e accessibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it