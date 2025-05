I bambini vanno accolti nei ristoranti ma li teniamo lontani dalla coppia che vuole festeggiare l’anniversario | le direttive di Alessandro Borghese

Secondo le direttive di Alessandro Borghese, i ristoranti devono accogliere i bambini, ma è importante mantenere un ambiente tranquillo, soprattutto durante celebrazioni speciali come gli anniversari. In questo modo, si garantisce un'atmosfera serena per tutte le coppie e i clienti che desiderano un'esperienza gastronomica raffinata.

Bambini sì o bambini no nei ristoranti. Corse nei corridoi, c’è chi gioca a nascondino, urla e schiamazzi con genitori spesso esausti. Insomma il dibattito è aperto e non si esaurirà a breve. Interpellato sull’argomtngo da La Cucina Italiana, Alessandro Borghese ha spiegato la sua policy per i suoi ristoranti Ab Il Lusso della Semplicità a Milano e a Venezia, di base frequentato anche da famiglie. “ I bambini vanno accolti e non servono grandi sforzi. – ha spiegato lo chef – Quando mia moglie, il mio team e io abbiamo progettato AB Il Lusso della Semplicità a Milano e poi a Venezia, abbiamo ragionato in un’ottica family friendly: volevamo ristoranti di alto livello ma che fossero fruibili dalle famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I bambini vanno accolti nei ristoranti, ma li teniamo lontani dalla coppia che vuole festeggiare l’anniversario”: le direttive di Alessandro Borghese

