I 5 buoni motivi culturali e persino politici per seguire la Biennale Teatro che si apre a Venezia il 31 maggio

Scopri perché seguire la Biennale Teatro di Venezia, in programma dal 31 maggio al 15 giugno, rappresenta un’occasione imperdibile di arricchimento culturale e impegno politico. Con il suo tema 'Body is Poetry', questa edizione invita a riflettere sul ruolo del corpo e della performance, evidenziando la rilevanza artistica e sociale di un evento che unisce teatro, cultura e politica.

Ci sono almeno 5 buoni motivi, culturali e persino politici, per seguire la Biennale Teatro che si apre a Venezia il 31 maggio e tiene banco fino al 15 giugno. Vediamoli. 1) Il titolo ‘ Body is Poetry ’, il Corpo è Poesia, avrebbe una prima parte, ’ Theatre is Body ’, il Teatro è Corpo, che mette ancor più l’accento sull’aspetto performativo, in un mondo dove le parole stanno perdendo di senso, figurarsi ‘la parola recitata’. È la prima biennale affidata a un famoso attore americano, Willem Dafoe, che ha calato subito un bel carico dal mondo off-off di Manhattan in cui ha mosso i primi passi. In apertura ha voluto la ‘sua’ compagnia newyorchese, il collettivo Wooster Group, guidato ora dalla ‘sua’ Elizabeth LeCompte, che verrà insignita del Leone d’Oro alla carriera – e si tratta pur sempre della ex-moglie di Willem stesso, nonché della madre di suo figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I 5 buoni motivi, culturali e persino politici, per seguire la Biennale Teatro che si apre a Venezia il 31 maggio

