I 100 anni di Maria Soldati

Celebrare 100 anni di vita è un traguardo straordinario, e oggi l’Amministrazione Comunale ha reso omaggio a Maria Soldati, una testimonianza vivente della storia locale. Nata a Vairo di Palanzano nel 1925, Maria ha vissuto un intero secolo ricco di ricordi e storie che affascinano e ispirano la comunità.

Questa mattina l'Assessora ai Quartieri e Partecipazione, Daria Jacopozzi, ha portato gli auguri dell'Amministrazione Comunale a Maria Soldati, che oggi ha festeggiato 100 anni. Nata a Vairo di Palanzano il 29 maggio 1925, Maria Soldati ha ricordi molto nitidi di un secolo di vita.

