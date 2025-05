‘Humanitas si canta’ a Rozzano una giornata tra musica salute e partecipazione

Rozzano (Milano), 29 maggio 2025 – L’Istituto Clinico Humanitas e Humanitas University si trasformeranno in un grande palcoscenico per “Humanitas si canta”, un evento interattivo che unisce musica, salute e partecipazione. Pazienti, personale medico, visitatori e studenti daranno vita a un vero e proprio karaoke collettivo, intonando celebri brani ispirati al cuore e al respiro, da Every Breath You Take a Brava, passando per ’O Sole Mio e Cuoricini. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della salute cardio-polmonare e del benessere generale, stimolando il coinvolgimento attivo del pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Humanitas si canta’, a Rozzano una giornata tra musica, salute e partecipazione