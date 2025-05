Hopee presentata la piattaforma hi-tech made in Napoli per la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Scopri Hopee, la piattaforma hi-tech made in Napoli che rivoluziona la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Realizzata da Janus, startup del Gruppo Graded, Hopee offre soluzioni innovative e digitali per ottimizzare l’efficienza energetica e promuovere un futuro sostenibile.

Si chiama “Hopee” ed è una nuova piattaforma digitale progettata per la gestione e l’ottimizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). A svilupparla è stata “Janus”, la nuova startup del Gruppo Graded dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, tra le aziende protagoniste della decima edi zione di Innovation Village. Nella cornice di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, oggi Gennaro Ardolino, Ceo di Janus e Chief Innovation Officer di Graded, ha presentato ufficialmente al pubblico il nuovo progetto che racchiude già nel nome la propria visione ambiziosa: “Hope” come speranza in un futuro più verde e partecipato ed “Energy” come energia pulita e condivisa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

