Ho dovuto scrivere a suo padre Lorenzo rompe il silenzio su Shaila | la verità dopo l’addio al GF

Scopri la verità dietro la fine della tumultuosa relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, con le sue parole esclusive a FanPage. In un’intervista, l’ex gieffino rompe il silenzio, svelando dettagli e considerazioni che hanno fatto discutere il mondo dello spettacolo.

Tuoni e fulmini da Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta. Il modello, in un’intervista a FanPage, ha voluto dire la sua sulla fine della burrascosa relazione, interrotta dall’ex velina proprio durante la finale del Grande Fratello. Tante le considerazioni e le frecciate dell’ex gieffino. Per motivi di spazio ve ne riportiamo le più interessanti. “Nel corso della finale del GF – chiede il giornalista – Shaila Gatta ti ha accusato di avere avuto un atteggiamento tossico e manipolatorio”. “Ti hai mai sfiorato il dubbio che quelle accuse fossero il suo modo per giustificare la decisione di lasciarti in diretta così da prendersi la scena?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

