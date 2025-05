Ho avuto paura e sono fuggito 18enne picchiato a Prato l’aggressore si pente e si costituisce

Un ragazzo di 17 anni, vittima di un'aggressione a Prato, racconta di aver avuto paura e di non essersi reso conto della gravità della situazione. L'aggressore, colto dal rimorso, si è costituito, mentre il caso evidenzia l'importanza di affrontare con serietà episodi di violenza tra giovani. Leggi i dettagli di questa vicenda avventurosa e le implicazioni legali.

Prato, 29 maggio 2025 - "Ho avuto paura e non mi sono reso conto della gravità della situazione". Con queste parole il ragazzo di 17 anni, studente dell'istituto Marconi, si è presentato ieri pomeriggio di fronte al procuratore Luca Tescaroli e al pm Alessia La Placa. Assistito dal suo legale, Viola Assirelli, il giovane, di madre thailandese e padre italiano, ha confessato di essere stato lui a tirare il pugno a Giulio Tarducci, 18 anni di Campi Bisenzio, sabato sera, intorno alle 23, in piazzetta Buonamici un centro a Prato. Giovane pestato, le indagini. Dubbi sui racconti dei testimoni Tarducci nella colluttazione è finito a terra sbattendo la testa contro un gradino della scala che porta al giardino di palazzo Buonamici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ho avuto paura e sono fuggito”. 18enne picchiato a Prato, l’aggressore si pente e si costituisce

