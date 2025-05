Hissed Syntax | concerto per organo e impianto multicanale

Scopri "Hissed Syntax", un affascinante concerto per organo e impianto multicanale, presentato dal CRIV - Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Voce. Federico Nardella combina canne d'organo provenienti da tutta Europa, oggetti e tecnologia multicanale, offrendo una performance sonora innovativa e coinvolgente.

Il CRIV - Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Voce presenta "Hissed Syntax", una performance di Federico Nardella per canne d'organo, oggetti e impianto multicanale. Assemblando canne provenienti da organi di tutta Europa, preparate e modificate dal vivo, l'artista creerà durante la sua.

