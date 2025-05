Heysel Torino ricorda le 39 vittime a distanza di 40 anni dalla tragedia Si illumina la Mole Antonelliana – VIDEO

Quarant'anni dopo, il ricordo delle 39 vittime della tragedia dell'Heysel si fa ancora sentire a Torino. Per onorare questa memoria, la Mole Antonelliana si illumina di nuova luce, simbolo di resilienza e unione. In un’epoca in cui il calcio è più di uno sport, questo momento ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza negli stadi e sul potere del ricordo collettivo. Non lasciamo che il passato svanisca: ogni vita conta.

Heysel, Torino ricorda le 39 vittime a 40 anni dalla tragedia. Si illumina anche il simbolo della città: la Mole Antonelliana – VIDEO (Inviato a Torino, Andrea Bargione) –Oggi, giovedì 29 maggio 2025, la Juventus ha commemorato le 39 vittime della tragedia dell’Heysel, avvenuta esattamente 40 anni fa. Per mantenere vivo il ricordo, durante la giornata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Heysel, Torino ricorda le 39 vittime a distanza di 40 anni dalla tragedia. Si illumina la Mole Antonelliana – VIDEO

Heysel, Torino ricorda le 39 vittime a 40 anni dalla tragedia. Il VIDEO della Mole Antonelliana illuminata

A 40 anni dalla tragedia dell’Heysel, Torino ricorda le 39 vittime illuminando la Mole Antonelliana, un momento di profonda commemorazione e solidarietà.

