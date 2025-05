heysel torino ricorda le 39 vittime a 40 anni dalla tragedia il video della mole antonelliana illuminata

A 40 anni dalla tragedia dell’Heysel, Torino ricorda le 39 vittime illuminando la Mole Antonelliana, un momento di profonda commemorazione e solidarietà. Guarda il video emozionante di JuventusNews24 e unisciti al ricordo di questa triste ricorrenza.

Heysel, Torino ricorda le 39 vittime illuminando la Mole Antonelliana: il VIDEO di . (Inviato a Torino, Andrea Bargione) – In casa Juventus oggi, giovedì 29 maggio 2025, si sono ricordate le 39 vittime della tragedia dell’Heysel. Da quel maledetto giorno del 1985 sono passati 40 anni esatti e per non dimenticare nella giornata di oggi si sono svolti diversi molti eventi che sono culminati con l’illuminazione della Mole Antonelliana. +39 RISPETTO???? La Mole Antonelliana si illumina nel ricordo delle vittime dell’ #Heysel, a 40 anni da quella tragedia??? @AndreaBargione pic.twitter.comXUzs4nNU7r — . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com