Heysel Tardelli | L’esultanza dopo il gol e i festeggiamenti? Brutto ma eravamo inconsapevoli

Quaranta anni dopo la tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, Marco Tardelli condivide la sua testimonianza in un'intervista a La Stampa, rivivendo i momenti di quei festeggiamenti e della drammatica tragedia. Un ricordo che richiama l’importanza di celebrare il calcio con rispetto e consapevolezza.

A quarant’anni dalla tragedia allo stadio Heysel di Bruxelles (29 maggio 1985), in cui persero la vita 39 tifosi (32 italiani) prima di Juventus-Liverpool, l’ex calciatore bianconero Marco Tardelli ha rilasciato la sua testimonianza in un’intervista a La Stampa. Tragedia allo stadio Heysel, Tardelli: «Mi impressionarono padre e suo figlio che tentavano di scappare dagli spogliatoi». Il suo primo pensiero ricordando l’Heysel? «Sincero? Non avrei voglia di parlarne, perché è stata una sconfitta collettiva». Ancora oggi si dibatte sull’opportunità di disputare quella finale. «La partita non fu vera, non andava giocata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Heysel, Tardelli: «L’esultanza dopo il gol e i festeggiamenti? Brutto, ma eravamo inconsapevoli»

