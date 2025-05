Heysel Tajani | Quei 39 morti non siano stati invano

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ricorda la tragedia dell’Heysel, evidenziando l’importanza di fare in modo che quei 39 morti non siano stati invano. Con uno sguardo riflessivo, Tajani condivide i ricordi di quella drammatica sera e l’impegno nel commemorare le vittime, affinché simili tragedie non si ripetano.

Tajani parla della tragedia dell’Heysel. “Io ricordo bene quella sera della finale, non si era avuta la percezione di quello che era successo. 39 morti, ho parlato con alcuni dei loro parenti, addirittura organizzai, quando ero parlamentare europeo, anche un evento nel vecchio stadio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ricordando la strage dell’Heysel, a margine del convegno della Rete Italiana Obesità tenutosi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nel giorno del 40esimo anniversario della tragedia, in cui morirono 39 tifosi italiani nei disordini prima della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Heysel, Tajani: “Quei 39 morti non siano stati invano”

Tajani: "Indignano i morti innocenti a Gaza, Israele si fermi" | "Reazione di Tel Aviv sta assumendo forme inaccettabili" - L'inasprirsi della situazione a Gaza ha suscitato forti reazioni da parte di figure politiche, tra cui Tajani, che condanna la sofferenza dei civili e la risposta da parte di Israele, considerata inaccettabile. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Heysel Tajani Quei 39 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Heysel, Tajani: “Quei 39 morti non siano stati invano” - (LaPresse) - “Io ricordo bene quella sera della finale, non si era avuta la percezione di quello che era successo. 39 morti, ho parlato con ... 🔗Scrive stream24.ilsole24ore.com

Il ricordo a 40 anni dalla strage dell'Heysel, Infantino: 'Non vogliamo e non possiamo dimenticare' - Nè vogliamo dimenticare. I 39 morti dell'Heysel meritano la nostra memoria, il nostro lavoro incessante perchè la sicurezza dei tifosi sia un diritto inviolabile". Lo scrive su Intasgram il presidente ... 🔗Secondo ansa.it

Heysel, 40 anni dopo: il monumento “Verso Altrove” accende la memoria delle 39 vittime - Presenti alla cerimonia le istituzioni piemontesi e una delegazione del Liverpool: “Memoria, amicizia e verità per superare la notte più buia dello sport” ... 🔗giornalelavoce.it scrive