Heysel Mario Desiati | Basta ipocrisie sulla Coppa si parli dello stadio fatiscente e della farsa imposta ai giocatori dall’UEFA

Mario Desiati, scrittore e voce della narrativa contemporanea, invita a lasciare da parte le ipocrisie sulla coppa e a concentrarsi sui problemi reali dello stadio fatiscente e sulle imposizioni dell'UEFA ai giocatori. A 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, le sue riflessioni sui ricordi e le ingiustizie restituiscono al pubblico un importante spunto di riflessione. Leggi l'intervento di Desiati e scopri i dettagli di questa dolorosa pagina di calcio e memoria.

Le parole dello scrittore Mario Desiati sui ricordi legati alla tragedia dell’Heysel a quarant’anni di distanza. Tutti i dettagli Mario Desiati, scrittore pugliese e voce importante della narrativa contemporanea, ha firma «La notte dell’innocenza», un libro dedicato all’Heysel vissuto da bambino a molti km di distanza dal luogo dell’evento. Oggi su La Stampa parla della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Heysel, Mario Desiati: «Basta ipocrisie sulla Coppa, si parli dello stadio fatiscente e della farsa imposta ai giocatori dall’UEFA»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strega: trionfa Mario Desiati - Mario Desiati trionfa al Premio Strega 2022 con 166 voti per 'Spatriati' (Einaudi). Al secondo posto Claudio Piersanti con 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli), 90 voti e al terzo Alessandra Carati ... 🔗Scrive ansa.it

Mario Desiati trionfa a prima finale in 7 dello Strega - Mario Desiati trionfa al 'Premio ... lavorano al mondo del libro italiano. Non basta la passione, ci vuole un contratto vero" ha detto a caldo Desiati con la bottiglia di Strega in mano. 🔗Come scrive ansa.it

Mario Desiati, tra Queer e precariato la battaglia per i diritti - Si lancia apertamente in un proclama per i diritti Lgbtq il neo vincitore del Premio Strega 2022 Mario Desiati (con il suo ... ma che «non basta la passione, a volte ci vuole anche un contratto ... 🔗Secondo corriere.it