Heysel La tragedia | la serie evento Sky Sport a 40 anni dalla strage in esclusiva anche su NOW

Ricordiamo il dramma dell'Heysel, la tragedia che nel 1985 sconvolse il calcio europeo. "Heysel: la tragedia", la serie evento in esclusiva su Sky Sport e Now, ripercorre 40 anni di dolore e memoria di quella terribile finale di Coppa dei Campioni. Un’occasione per riflettere su uno dei momenti più bui della storia dello sport.

Stadio Heysel, 29 maggio 1985. Nessun tifoso o appassionato di calcio può restare indifferente a questa data. Quel giorno, nel vecchio e fatiscente stadio dell'Heysel, a Bruxelles, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si trasformò in un'assurda tragedia: trentanove persone, trentadue delle quali italiane, persero la vita, schiacciate e calpestate da un.

Francavilla al Mare intitola lo stadio comunale a Nino Cerullo e Rocco Acerra, vittime dell’Heysel - Francavilla al Mare rende omaggio a Nino Cerullo e Rocco Acerra, vittime della tragedia dell'Heysel del 1985, intitolando il suo stadio comunale a loro. 🔗continua a leggere

Heysel 1985, su Rai 2 il docufilm per i 40 anni della tragedia allo stadio di Bruxelles - Stasera, giovedì 29 maggio, su Rai 2 va in onda il docufilm Heysel 1985 che ricostruisce con testimonianze inedite e immagini d’archivio la tragedia a Bruxelles. 🔗Lo riporta gazzetta.it

Il Liverpool ha annunciato che a Anfield sorgerà un memoriale in ricordo della tragedia di 40 anni fa - "Sono trascorsi 40 anni dalla tragica serata dell'Heysel: il 29 maggio 1985 a Bruxelles, all'interno dello stadio della città belga, a poche decine di minuti dal fischio di inizio della finale di Copp ... 🔗Scrive gazzetta.it