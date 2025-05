Heysel Gravina | Ferita ancora aperta per tutto il calcio

Nel 40° anniversario della tragedia dell'Heysel, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, rinnova il ricordo delle 39 vittime di una delle ferite ancora aperte nel calcio mondiale. Questo momento di memoria evidenzia l'importanza di ricordare e studiare le tragedie per garantire uno sport più sicuro e rispettoso.

Così, nel giorno del 40° anniversario della strage dell'Heysel, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricorda le 39 persone scomparse.

