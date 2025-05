Heysel gli ex bianconeri Vignola Brio e Briaschi raccontano | Per noi è un bruttissimo ricordo impresso nelle anime di tutti Non deve più succedere

Quarant'anni fa, l'Heysel segnava una ferita indelebile nel calcio e nelle vite di tanti. Gli ex bianconeri Vignola, Brio e Briaschi raccontano il loro personale dramma, un ricordo che deve rimanere vivo per evitare che simili tragedie si ripetano. Questa commemorazione non è solo un tributo al passato, ma un monito urgente per un futuro più sicuro nello sport. La memoria è fondamentale per costruire un calcio migliore.

Heysel: gli ex bianconeri Vignola, Brio e Briaschi raccontano ai canali ufficiali i loro ricordi di quel terribile giorno. Gli ex calciatori bianconeri Vignola, Briaschi e Brio hanno parlato ai canali ufficiali della Juve nel giorno dell’anniversario dei 40 anni dalla tragedia dell’Heysel. LEGGI ANCHE: Verso Altrove: la Juventus inaugura l’opera in ricordo delle vittime della tragedia dell’Heysel – FOTO, VIDEO e il racconto di questo significativo progetto VIGNOLA – « Era una partita che andava a coronare un biennio, l’anno prima si era vinto lo Scudetto e la Coppa delle Coppe. E lo Scudetto ci permise di andare in quella che allora era la Coppa dei Campioni, dove la Juventus partiva abbastanza da favorita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Heysel, gli ex bianconeri Vignola, Brio e Briaschi raccontano: «Per noi è un bruttissimo ricordo, impresso nelle anime di tutti. Non deve più succedere»

Cerca Video su questo argomento: Heysel Ex Bianconeri Vignola Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Heysel: gli ex bianconeri Vignola, Brio e Briaschi raccontano ai canali ufficiali i loro ricordi di quel terribile giorno

Da juventusnews24.com: Heysel: gli ex bianconeri Vignola, Brio e Briaschi raccontano ai canali ufficiali i loro ricordi di quel terribile giorno Gli ex calciatori bianconeri Vignola, Briaschi e Brio hanno parlato ai canali ...

L'Heysel 40 anni dopo, 'Non dimenticheremo mai'

ansa.it scrive: Nessuno vuole e può dimenticare le 39 vittime dell'Heysel, ora a Torino ci sarà anche un memoriale dedicato alle vittime intitolato 'Verso Altrove', realizzato dall'artista Luca Vitone e curato da ...

Juventus, 40 anni fa l’Heysel: da Platini a Boniek, ricordi e testimonianze

Riporta sport.virgilio.it: Quarant'anni dopo la tragedia dell'Heysel il dolore è ancora lancinante. Le drammatiche testimonianze dei calciatori della Juventus: da Platini a Boniek.