Ricordiamo oggi la tragica strage dell’Heysel, avvenuta 40 anni fa nel 1985, che ricordò al mondo la drammatica fragilità della passione calcistica. Quel giorno, 39 tifosi persero la vita, tra cui 32 italiani, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool.

Quarant’anni fa la strage dell’Heysel: quel 29 maggio del 1985, 39 tifosi di calcio, fra cui 32 italiani, persero la vita prima della finale di Coppa Campioni fra Juve e Liverpool. Servizio di Cesare Cavoni. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Heysel 40 anni fa, la memoria di una tragedia

Tacconi ricorda il dramma dell’Heysel: «40 anni da quel giorno maledetto. Sappiamo benissimo che sarebbe stato meglio non giocarla ma…» - Quaranta anni dopo la tragedia dell'Heysel, Stefano Tacconi rivive quel dramma durante la presentazione del suo libro “L’arte di parare”. 🔗continua a leggere

