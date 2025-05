Heysel 40 anni dopo | la notte che cambiò il calcio e il dolore che non passa

Esplora la storia di Heysel, 40 anni dopo la tragica notte che segnò un punto di svolta nel calcio mondiale: il crollo di una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Ricordiamo le emozioni, il dolore e il percorso di memoria di quegli eventi che hanno cambiato per sempre lo sport.

Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles divenne teatro di una delle più grandi tragedie della storia dello sport. Quella che doveva essere una serata di festa, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, si trasformò in un incubo: 39 persone persero la vita e oltre 600 rimasero ferite, schiacciate contro un muro che crollò sotto la pressione della folla in fuga. A quarant’anni da quella notte, il ricordo della strage dell’Heysel resta una ferita aperta per il calcio europeo e per le famiglie delle vittime. Cosa accadde quella sera. Lo stadio Heysel, già allora in condizioni fatiscenti, ospitava due delle squadre più forti e seguite d’Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Heysel, 40 anni dopo: la notte che cambiò il calcio e il dolore che non passa

Tacconi ricorda il dramma dell’Heysel: «40 anni da quel giorno maledetto. Sappiamo benissimo che sarebbe stato meglio non giocarla ma…» - Quaranta anni dopo la tragedia dell'Heysel, Stefano Tacconi rivive quel dramma durante la presentazione del suo libro “L’arte di parare”. 🔗continua a leggere

Heysel 40 anni dopo, le famiglie delle vittime: non è stata una tragedia, ma una strage