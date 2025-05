Heysel 40 anni dalla tragedia | film e documentari in tv e streaming

Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel fu teatro di una tragedia che segnò profondamente la storia dello sport, con 39 vittime e una maxi rissa tra hooligan. A 40 anni da quell’evento, film e documentari disponibili in TV e streaming offrono un’occasione per ricordare e riflettere su questa dolorosa pagina.

Il 29 maggio 1985 presso lo stadio Heysel si consumò una delle più gravi tragedie della storia dello sport internazionale. Prima del fischio d'inizio di Juventus-Liverpool, finale di Champions League, allora nota ancora come Coppa dei Campioni, 39 persone, di cui 32 italiane, persero la vita nella calca che si creò per una maxi rissa tra gli hooligan inglesi e i tifosi bianconeri. Un dramma che ha lasciato sgomenti migliaia di appassionati davanti alla tivù e cambiato per sempre il calcio europeo. A 40 anni di distanza, Sky e Rai hanno deciso di rilasciare online delle nuove produzioni che, con immagini di archivio e nuove testimonianze dei calciatori delle due squadre, racconteranno quanto accadde quel giorno e tributeranno un omaggio alle vittime e ai loro familiari.