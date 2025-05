Heysel 1985 | docufilm su Rai 2 per il quarantennale della tragedia

In occasione del quarantennale della tragedia di Heysel, Rai 2 presenta il docufilm "Heysel 1985", un approfondimento emozionante sui tragici eventi che hanno segnato la storia dello sport europeo. Questo film, ricco di testimonianze e immagini d'epoca, rende omaggio alle vittime e alle lezioni di memoria di una delle tragedie più drammatiche nel calcio internazionale.

In occasione del quarantennale della tragedia di Heysel, un importante documentario viene trasmesso in prima serata su Rai 2, offrendo un approfondimento sui tragici eventi che hanno segnato la storia dello sport europeo. Il film, intitolato Heysel 1985, ricostruisce con dettagli e testimonianze dirette uno degli episodi più drammatici nel calcio internazionale. info sul docufilm Heysel 1985. produzione e regia. Il progetto è realizzato da Verve Media Company e Rai Documentari. La pellicola, della durata di circa 110 minuti, è disponibile sia in televisione che in streaming tramite l’applicazione Rai Play, accessibile anche on demand. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Heysel 1985: docufilm su Rai 2 per il quarantennale della tragedia

Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles divenne il palco di una tragedia senza precedenti nello sport.

