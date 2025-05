HC Bondeno vince 6-4 contro Cus Padova | tripletta di Succi decisiva

L'HC Bondeno di mister Pritoni chiude la stagione con una convincente vittoria per 6-4 contro il Cus Padova, grazie alla decisiva tripletta di Succi. Un match ricco di emozioni giocato davanti al proprio pubblico al campo “Giatti”, che ha regalato ancora una volta ricordi indimenticabili a tifosi e appassionati.

Ultimo impegno stagionale per l' HC Bondeno di mister Pritoni, che sul campo "Giatti" di casa, ha affrontato sabato scorso il Cus Padova, in una sfida che da ormai vent'anni accende stupendi ricordi. L'HC Bondeno parte forte con Lago particolarmente ispirato e va alla conclusione già quattro volte nei primi minuti di gioco con Lisantti, Succi e lo stesso Lago, ma è bravo il portiere avversario a fare buona guardia. Sul primo corner corto patavino, dopo la parata di Calzolari, il più lesto è Faggian, che segna l'1-0 ospite. Pochi minuti dopo è Succi, su assist di Lago, a mettere le cose a posto.

