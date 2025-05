Harry Potter la serie | Warner chiude i commenti sotto al post dell' annuncio del cast per minacce e insulti ai nuovi attori

Dopo l'annuncio del cast della nuova serie di Harry Potter su Warner, sono iniziati insulti e minacce rivolti ai nuovi attori, spingendo Warner a chiudere i commenti sotto il post. Questo episodio evidenzia le tensioni e le reazioni acceso dei fan di fronte alle novitĂ sulla magica saga.

Da quando HBO Max ha annunciato i tre attori che interpreteranno Harry, Ron ed Hermione nella nuova serie dedicata al maghetto sono arrivati insulti e critiche talmente violente da portare la piattaforma a limitare i commenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Harry Potter, la serie: Warner chiude i commenti sotto al post dell'annuncio del cast per minacce e insulti ai nuovi attori

