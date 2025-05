Harmoniae l' apericena al tramonto a Villa Selvatico

Vivi un'indimenticabile apericena al tramonto a Villa Selvatico con harmoniae, immerso in una cornice mozzafiato e un’atmosfera autentica. Con amici, buon cibo e scenari di pinta veneti, scopri il piacere di condividere momenti speciali al tramonto.

Un tramonto indimenticabile in compagnia degli amici e del buon cibo. Un apericena al tramonto in una cornice d’eccezione come Villa Selvatico, dove gli amici si ritrovano per condividere momenti autentici. Tra luci soffuse e scorci di paesaggio veneto, i sapori genuini di salumi, formaggi e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it