Hannibal- la serie completa | nasce da oggi il nuovo canale tv di Nexo Studios

Scopri "Hannibal - La Serie Completa", il nuovo canale free di Nexo Studios dedicato al celebre Dottor Lecter, il genio oscuro che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Immergiti nella saga completa di questa icona della serialità, disponibile ora in streaming H24.

Dal successo letterario e cinematografico a quello televisivo DA OGGI NASCE IL NUOVO CANALE NEXO STUDIOS “HANNIBAL – LA SERIE COMPLETA” Il cult dedicato al Dottor Lecter, genio oscuro della serialità contemporanea, conquista il suo CANALE FREE H24 Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=7ddkAtoQ-ng Dopo il successo di True Justice, tra i primi canali FAST più visti in Italia, il canale tv Top Serie cambia veste: debutta ufficialmente da oggi HANNIBAL – La serie completa, il canale FAST interamente dedicato alla serie tv di culto che racconta il lato più elegante e inquietante del crimine, il dottor Hannibal Lecter. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Hannibal- la serie completa”: nasce da oggi il nuovo canale tv di Nexo Studios

