Hamas respinge la proposta di tregua a Gaza sostenuta da Washington e Israele

Hamas ha respinto la proposta di tregua a Gaza sostenuta da Washington e Israele, sostenendo che essa non risponde alle esigenze del popolo palestinese. Bassem Naim, leader in esilio di Hamas, ha evidenziato come la risposta israeliana equivalga a mantenere l'occupazione e proseguire con le politiche di controllo. La situazione rimane critica e tesa, con le parti ancora distanti da un accordo di pace duraturo.

La proposta statunitense di una tregua a Gaza, per la quale Washington afferma di aver ricevuto il consenso di Israele, "non soddisfa le richieste del nostro popolo". Lo ha dichiarato in serata all'Afp Bassem Naim, uno dei leader in esilio di Hamas. "La risposta" di Israele "significa, in sostanza, la perpetuazione dell'occupazione, la continuazione delle uccisioni e della carestia, anche durante il periodo di tregua temporaneo, e non risponde a nessuna delle richieste del nostro popolo, tra cui la cessazione della guerra e della carestia", ha affermato Naim, aggiungendo tuttavia che "la leadership del movimento ha esaminato, con grande senso di responsabilità e patriottismo, la risposta a questa proposta".

Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce - Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione. 🔗continua a leggere

