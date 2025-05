Hamas-Israele smentito l’accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni

Al momento, non è stato raggiunto alcun accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza, contrariamente alle notizie diffuse da Al Arabiya. Fonti vicine alla fazione palestinese smentiscono le voci di un'intesa imminente, evidenziando la complessità della situazione in quella regione.

Non è stato ancora trovato l’accordo ra Israele e Hamas per un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza, annunciato da Al Arabiya. Una fonte anonima citata dall’emittente al-Aqsa, ritenuta vicina alla fazione palestinese, ha dichiarato che «non c’è nulla di vero su quanto stanno diffondendo gli organi di stampa su un accordo». Hamas sta ancora valutando la proposta americana, mentre Israele ha accettato l’ultima proposta dell’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. In tal senso l’ammissione sarebbe arrivata anche dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di un incontro con le famiglie degli ostaggi, riporta Canale 12. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Hamas-Israele, smentito l’accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni

