Hamas accetta la proposta di tregua per Gaza Tajani | I bombardamenti israeliani devono finire

Hamas ha accettato la proposta di tregua a Gaza, in seguito all’accordo raggiunto con l’inviato americano Steve Witkoff, con l’obiettivo di fermare i bombardamenti israeliani. Questa intesa, che prevede il rilascio di alcuni ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi, rappresenta un passo importante per la stabilità nella regione.

Hamas ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l’inviato americano in Medio Oriente Steve Witkoff “sulle linee generali” per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In una nota, il gruppo palestinese ha spiegato che la bozza prevede che verranno rilasciati dieci ostaggi israeliani in vita in cambio di detenuti palestinesi e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Hamas accetta la proposta di tregua per Gaza. Tajani: “I bombardamenti israeliani devono finire”

