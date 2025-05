Hailey Bieber vende Rhode per 1 miliardo | Justin la celebra con una palpatina social

Hailey Bieber raggiunge un traguardo straordinario con l'acquisizione della sua linea di skincare Rhode da parte di e.l.f. Beauty per un miliardo di dollari, segnando una svolta importante nel mondo della skincare. Justin Bieber celebra questo successo con un gesto affettuoso e virale sui social, dedicando alla moglie un dolce saluto che fa emozionare i fan.

Hailey Bieber centra un traguardo da capogiro: la sua linea di skincare Hailey Bieber Rhode viene acquisita da e.l.f. Beauty per una cifra che tocca il miliardo di dollari. Una svolta imprenditoriale storica, accompagnata da un gesto affettuoso (e virale) del marito Justin Bieber, che su Instagram sceglie le immagini per dirle "brava" con una mano. ben posizionata. Hailey Bieber Rhode: cosa cambia con l'accordo miliardario. Hailey Bieber in posa per l'annuncio della vendita Fondata nel 2022, Rhode ha conquistato il mondo della bellezza grazie a una formula vincente: pochi prodotti essenziali, packaging minimal, efficacia provata e, soprattutto, il volto e il carisma di Hailey Bieber.

