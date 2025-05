Hailey Bieber è diventata miliardaria vendendo soltanto un prodotto

Hailey Bieber è diventata miliardaria vendendo soltanto il suo marchio di skincare Rhode, che ha recentemente attirato l'attenzione a livello internazionale con un'acquisizione da circa 1 miliardo di dollari da parte di E.l.f. Beauty. In soli tre anni, il brand di bellezza dell'influencer si è affermato come un vero e proprio successo nel mondo della cosmesi low-cost.

Hailey Bieber ha appena messo il suo marchio di skincare Rhode sul tappeto rosso della grande bellezza: l’azienda di make-up low-cost E.l.f. Beauty ha annunciato l’acquisto di Rhode per circa 1 miliardo di dollari. Un colpo da campionato che trasforma il sogno della modella-entrepreneur in realtà: in appena tre anni il suo brand, nato nel 2022, è diventato un caso di successo mondiale. E adesso Hailey può gridarlo a tutti: “Siamo entrati nel prossimo capitolo” della storia di Rhode, pronta a conquistare nuovi spazi e nuovi volti (letteralmente, come scrive lei in un post Instagram). Rhode: il brand di Hailey Bieber vale ora 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Hailey Bieber è diventata miliardaria vendendo soltanto un prodotto

