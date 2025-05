Guida TV Sky Cinema e NOW | Terapia di coppia per amanti Giovedi 29 Maggio 2025

Scopri la guida completa alle migliori produzioni su Sky Cinema e NOW per giovedì 29 maggio 2025, tra cui la divertente commedia "Terapia di coppia per amanti" con Ambra Angiolini su Sky Cinema Uno HD. Prenota la tua serata con una selezione di film imperdibili, ideali per ogni gusto e momento di relax.

Giovedì 29 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Terapia di coppia per amanti, commedia con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Terapia di coppia per amanti, Giovedi 29 Maggio 2025

