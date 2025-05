Guida autonoma e software Toyota sfida Tesla e i cinesi per restare la numero uno

Scopri come Toyota si sta preparando alla sfida della guida autonoma e dei software avanzati, puntando a superare Tesla e i produttori cinesi per mantenere il primato mondiale nel settore automobilistico. L’azienda investe in innovazione, tecnologia e software per rinnovare il proprio modello di mobilità e restare leader globale.

Nel contesto dei grandi cambiamenti del settore automobilistico globale, gli sforzi di Toyota per restare il maggior gruppo a livello globale sono sensibili e riguardano non solo la componente industriale e della filiera produttiva ma anche la sfera del software e dell’innovazione. Forte di una quota di mercato di 10,8 milioni di vetture l’anno e di ben 333,6 miliardi di dollari di ricavi nel 2024, la società della prefettura di Aichi ha però registrato la minaccia di un calo di un terzo dei profitti a poco più di 21 miliardi di dollari nell’esercizio in corso rispetto all’anno fiscale appena passato, dove hanno toccato quota 31 miliardi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Guida autonoma e software, Toyota sfida Tesla e i cinesi per restare la numero uno

