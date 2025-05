Guerra Ucraina la mossa di Putin | colloqui il 2 a Istanbul Le condizioni dello zar | La Nato si fermi a Est

L'incontro di colloqui a Istanbul tra Ucraina e Russia, previsto per il 2 maggio, mette in evidenza le ambizioni di Putin e le condizioni che lo Zar pretende. La NATO chiede di rimanere ferma a est, mentre le tensioni si intensificano: in due settimane scopriremo se queste mosse sono sincere o nascondono strategia, come sottolineato anche da Donald Trump.

«In due settimane sapremo se Putin ci sta prendendo in giro o no. Sono molto deluso dagli attacchi nel bel mezzo di un negoziato». Donald Trump non si sbilancia, crede ancora che i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Ucraina, la mossa di Putin: colloqui il 2 a Istanbul. Le condizioni dello zar: «La Nato si fermi a Est»

Russia-Ucraina, Putin vuole chiudere la guerra? Il fattore economia - La questione della guerra tra Russia e Ucraina si intreccia con un elemento cruciale: l'economia. Mentre si avvicinano i negoziati diretti a Istanbul il 15 maggio, la posizione di Mosca e Kiev potrebbe dipendere dalle esigenze economiche di entrambi i Paesi, complicando ulteriormente le prospettive di pace. 🔗continua a leggere

