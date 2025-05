Guerra nella Striscia di Gaza gli Usa annunciano una nuova proposta di pace Ma Smotrich avvisa Netanyahu | Se accetti il governo cade

Nella complessa trama del conflitto israelo-palestinese, gli Stati Uniti lanciano una nuova proposta di pace, ma la tensione all'interno del governo israeliano è palpabile. Smotrich avverte Netanyahu: accettare potrebbe significare la fine dell'esecutivo. In un contesto in cui il dialogo sembra sempre più fragile, questo episodio mette in luce quanto sia difficile trovare una via d'uscita a una crisi che coinvolge il destino di milioni di persone. Riusciranno le diplomazie a prevalere sulle minacce?

Davanti alle barbarie della guerra nella Striscia di Gaza e alle bellicose dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, che non fa che minacciare ulteriori escalation, paventando addirittura un raid sulle strutture nucleari dell’Iran, gli Stati Uniti sembrano aver definitivamente perso la pazienza con il loro storico alleato. In queste ore, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato che presto verrà depositata una nuova bozza di accordo che, secondo lui, non potrà essere rifiutata né da Israele né da Hamas. Il piano per la tregua, secondo quanto trapela da Washington, prevederebbe il rilascio di 10 ostaggi israeliani ancora vivi e la consegna delle salme di altri 18 civili di Tel Aviv, in cambio di 125 detenuti palestinesi e 60 giorni di stop ai combattimenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra nella Striscia di Gaza, gli Usa annunciano una nuova proposta di pace. Ma Smotrich avvisa Netanyahu: “Se accetti, il governo cade”

Gaza sotto assedio tra carestia e bombe. Netanyahu: "Pronti a finire la guerra se Hamas lascia la Striscia"

Gaza è sotto assedio, tra carestia e bombardamenti, con Netanyahyu che minaccia di porre fine alla guerra se Hamas lascia la Striscia.

