Guerra in Ucraina Mosca propone nuovo round di colloqui il 2 giugno a Istanbul

Mosca propone un nuovo round di colloqui con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul, in un tentativo di favorire la pace nel conflitto in corso. Dopo numerose speculazioni, la cittĂ turca resta la sede preferita da Mosca, mentre altre location come il Vaticano e Ginevra sono state escluse.

Ieri sera il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha reso noto di aver proposto ai negoziatori ucraini di tenere un secondo round di colloqui il 2 giugno. Dopo tante speculazioni, la sede proposta sarĂ ancora una volta Istanbul. Niente Vaticano, considerato poco consono da Mosca, nĂ© Ginevra, che avendo aderito alle sanzioni occidentali alla Russia viene considerata da quest’ultima un Paese ostile. Dalla Turchia, ormai sede stabile dei negoziati, il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato oggi di essere «in contatto sia con la Russia che con l’Ucraina. Consideriamo lo slancio che è stato guadagnato come un’opportunitĂ per una pace duratura, in questo modo, il processo di pace di Istanbul potrĂ riprendere». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra in Ucraina, Mosca propone nuovo round di colloqui il 2 giugno a Istanbul

Istanbul, colloqui russi-ucraini di quasi 2 ore, ci sarĂ nuovo round - I colloqui di Istanbul tra le delegazioni russa e ucraina, avvenuti dopo un lungo periodo di stasi, sono durati quasi due ore. 🔗continua a leggere

