Guerra in Ucraina la Russia insiste su nuovo round di colloqui Erdogan | sforzi per la pace

La Russia insiste su un nuovo round di negoziati con l'Ucraina ad Istanbul il 2 giugno, con Mosca pronto a presentare un memorandum sul processo di pace. Tuttavia, Kiev richiede di riceverlo in anticipo, mentre la Turchia prosegue i suoi sforzi come mediatore per una soluzione duratura al conflitto.

Roma, 29 maggio 2025 – La Russia propone un secondo round di negoziati a Istanbul all'Ucraina per il 2 giugno. In quell'occasione Mosca presenterà un suo memorandum sul processo di pace, ma Kiev chiede di vederlo prima. E, mentre la Turchia si propone sempre più come mediatore per un cessate il fuoco a lungo termine con il suo ministro degli Esteri Hakan Fidan in visita in entrambe le capitali, il Cremlino fa sapere che non è previsto alcun colloquio tra il presidente Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Dall'altro lato, però, la Germania continua a dimostrare il suo sostegno a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, la Russia insiste su nuovo round di colloqui. Erdogan: sforzi per la pace

