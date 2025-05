Guerra in Ucraina il cancelliere tedesco Merz | non escludo consegna missili Taurus a Kiev

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz apre alla possibilità di consegnare missili Taurus all’Ucraina, riaffermando l’impegno della Germania nel supporto alla difesa ucraina. Questa opzione, ancora in fase di valutazione, rappresenta una potenziale svolta nelle forniture militari, con implicazioni importanti nel contesto della guerra in Ucraina.

La Germania non esclude una possibile consegna di missili da crociera Taurus all’Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. «Certamente, questo rientra nel regno delle possibilità», ha detto Merz alla ZDF rispondendo a una domanda sulla possibilità di consegne di Taurus a Kiev. Merz ha tuttavia sottolineato che l’impiego dei missili richiederebbe un lungo periodo di addestramento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, il cancelliere tedesco Merz: non escludo consegna missili Taurus a Kiev

Germania, il cancelliere tedesco Merz accoglie il presidente israeliano Herzog - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ricevuto il presidente israeliano Isaac Herzog a Berlino, in un incontro che segna i 60 anni di relazioni diplomatiche tra Germania e Israele. 🔗continua a leggere

