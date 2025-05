Guasto tra Ardenno e Berbenno | ritardi e cancellazioni sulla linea Tirano-Milano

A causa di un guasto tra Ardenno e Berbenno, la linea Tirano-Milano sta vivendo rallentamenti e ritardi fino a 30 minuti, con cancellazioni e variazioni di orario. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la circolazione e ridurre i disagi ai pendolari.

La circolazione ferroviaria della linea Tirano-Milano è rallentata per un guasto alla linea tra le stazioni di San Pietro Berbenno e Ardenno Masino, che richiede un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI. Si registrano ritardi fino a 30 minuti. Necessarie variazioni e.

