Guasto a Torino treni cancellati e in ritardo su tutte le linee

A Torino, questa mattina si sono registrati disagi significativi sui treni, con cancellazioni e ritardi su tutte le linee ferroviarie, coinvolgendo anche i pendolari di Novara. La situazione critica è stata causata da un guasto tecnico tra le stazioni di Porta Susa e Rebaudengo, provocando disagi diffusi nel nodo ferroviario torinese.

Problemi sulle linee ferroviarie a Torino, con ripercussioni anche per chi viaggia da Novara. Situazione critica, nella prima mattinata di oggi, gioved√¨ 29 maggio, nel nodo ferroviario di Torino per un inconveniente tecnico alla linea tra le stazioni Porta Susa e Rebaudengo.

Via Po in festa e Festa dei vicini: per tutto il giorno variano il servizio 12 linee Gtt in centro a Torino - Domenica 25 maggio 2025, via Po a Torino sar√† protagonista di una grande festa in occasione della riapertura post-ristrutturazione, con lavori conclusi sulla pavimentazione, i binari tranviari e altri sottoservizi.

