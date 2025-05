Guardia Costiera ogni euro investito ne restituisce 153 a Paese

Ogni euro investito nella Guardia costiera in Italia genera un ritorno di 153 euro, come evidenziato dal nuovo rapporto presentato a Roma. Il comandante generale Carlone sottolinea come la Guardia costiera contribuisca quotidianamente a rafforzare il sistema economico e sociale del Paese, dimostrando il suo ruolo strategico e di grande impatto.

I dati del rapporto presentato a Roma. Il comandante generale Carlone: "La Guardia costiera apporta ogni giorno valore aggiunto al sistema economico e sociale italiano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guardia Costiera, ogni euro investito ne restituisce 1,53 a Paese

