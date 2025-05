Grotte di Pertosa-Auletta e Diga di Sabetta | Fondazione Mida e Iren insieme per il Dam Day

Il 30 maggio, le Grotte di Pertosa-Auletta e la diga di Sabetta saranno protagoniste del DAM DAY, l'iniziativa promossa dalla Fondazione MIdA in collaborazione con il Gruppo Iren per evidenziare l'importanza delle dighe nel garantire sostenibilità, sicurezza e sviluppo. Un'occasione per conoscere da vicino questi fondamentali impianti e la loro funzione strategica nel territorio.

La Fondazione MIdA, in collaborazione con il Gruppo Iren, partecipa alla seconda edizione del DAM DAY – Dams & Reservoirs Day, promossa dal Club Europeo ICOLD per sensibilizzare i cittadini sull'importanza strategica delle dighe nel contesto ambientale, energetico e sociale contemporaneo. Il 30.

