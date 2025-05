Grottaglie sotto shock l’auto dell’assessore data alle fiamme Costone AdP | Solidarietà ma no a processi sommari

Grotteaglie sotto shock: l'auto dell'assessore Maurizio Stefani data alle fiamme nel cuore della notte, un gesto che ha scosso la comunità locale. Solidarietà e condanna unanime, ma si alza anche la voce contro i processi sommari, chiedendo rispetto e giustizia. Leggi l’articolo completo su Tarantini Time Quotidiano.

Tarantini Time Quotidiano Il bagliore delle fiamme ha squarciato la quiete di una notte qualsiasi. Erano le prime ore del mattino quando l’auto dell’assessore all’Ambiente Maurizio Stefani è stata avvolta dal fuoco nel cortile della sua abitazione. Un gesto inquietante, che ha lasciato segni evidenti non solo sul mezzo, ormai distrutto, ma anche sulla facciata dell’edificio e sulla pelle di un’intera comunità. Un attentato incendiario, questo il termine con cui le prime ricostruzioni identificano l’episodio. Un atto che, pur non avendo provocato feriti, ha avuto la forza di scuotere dalle fondamenta l’amministrazione comunale e i cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie sotto shock, l’auto dell’assessore data alle fiamme. Costone (AdP): “Solidarietà, ma no a processi sommari”

Grottaglie, auto dell’assessore data alle fiamme: “Un gesto vile, ma non ci fermerà” - Nella notte, l'auto dell'assessore Maurizio Stefani è stata incendiata dolosamente, in un gesto che ha messo in pericolo anche le abitazioni vicine. 🔗continua a leggere

