Grottaglie oltre 4 quintali di rifiuti rimossi alla Lama dei Pensieri

Durante il Retake Day 2025 a Grottaglie, i volontari hanno rimosso oltre 4 quintali di rifiuti alla Lama dei Pensieri, dimostrando un impegno straordinario nella tutela dell’ambiente e nella rigenerazione urbana. Un risultato eccezionale che testimonia la partecipazione entusiasta della comunità tarantina in un’importante iniziativa di contrasto al degrado cittadino.

Tarantini Time Quotidiano Risultati eccezionali e una partecipazione entusiastica in occasione del Retake Day 2025, con i volontari Retake chesono tornati a intervenire presso la Lama dei Pensieri, già oggetto di una significativa azione di rigenerazione urbana lo scorso settembre. L’attività si è svolta con l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale e riaffermare l’impegno civico nella tutela di un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico. La gravina di San Biagio, situata all’interno della lama, rappresenta infatti un patrimonio ecologico che ospita centinaia di specie vegetali ed è frequentata da residenti, escursionisti e visitatori attratti dalle tradizioni locali e dalla ricchezza del paesaggio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, oltre 4 quintali di rifiuti rimossi alla Lama dei Pensieri

